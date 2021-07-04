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Tatil faciaya dönüşüyordu: 6 yaralı

Aksaray'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki otomobil sürücüsünün, Ankara'da oturan kızı ve torunlarını Mersin'e tatile götürdüğü öğrenildi. 

Güncellenme: 18:20, 04/07/2021
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Tatil faciaya dönüşüyordu: 6 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan  kızı ve torunlarını Mersin’e tatile götüren Mustafa Salman (62) yönetimindeki 33 AEJ 55 plakalı otomobil,  Bilal Koç’un (63) kullandığı 42 FFF 78 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada sürücü Mustafa Salman, eşi Fatma Salman (58), kızı Yasemin Aksoy (37), torunları Leyla Nur Aksoy 17), Buse Aksoy (14) ve Miraç Aksoy (7) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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