Tatil yolunda kaza: 10 yaralı

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Düzce’den Mersin’e tatile gitmek isteyen doktorlar 2 araçla yola çıktı.

Psikiyatri uzmanı doktorun yönetimindeki 06 FL 5460 plakalı 7 kişilik cipe, 3 kadın meslektaşını ve çocukları aldı. Doktorun yönetimindeki cip, Ayrancı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada cip sürücüsü doktor ve cipte bulunan meslektaşları ve çocuklardan oluşan toplamda 10 kişi yaralandı. Kadın doktorların ve çocukların bulunduğun aracını takip eden erkek doktorlar ise eş ve çocuklarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma, Ayrancı ve Ereğli ilçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA