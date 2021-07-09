Tatildeki ailesinin ulaşamadığı doktor evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesi Kolçak Sokak’taki evde oturan 52 yaşındaki Doktor Semih Şenöz’ün tatilde olduğu öğrenilen ailesi telefonla Şenöz’ü aradı. Uzun süre aramalarına rağmen Şenöz’ün telefona cevap vermemesinden şüphelenen aile durumu Gülağzı Mahalle Muhtarı Hasan Altaş’a bildirdi.

MUHTAR EVE GİTTİ KAPI AÇILMADI, YARDIM İSTEDİ

Eve giden Muhtar Altaş, kapıyı çaldı, kapıyı açan olmayınca muhtar, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir aracılığı ile girdikleri evde Şenöz’ün hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Şenöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından doktorun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, Şenöz'ün ailesinin Muğla'ya geri dönmek üzere yola çıktığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı..