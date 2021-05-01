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Tatvan’da silah, taş ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 15 yaşındaki Y.E.Y. hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 21:41, 01/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Tatvan’da silah, taş ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada güvenlik korucusu H.D ile diğer aile bireylerinden Y.E.Y., S.Y. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kavganın yaşandığı mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:40,