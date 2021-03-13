Taylan Bilgel son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir kanserle mücadele eden 79 yaşındaki Taylan Bilgel İstanbul’da dün hayatını kaybetti. Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu Taylan Bilgel için Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Taylan Bilgel’in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel’in taziyeleri kabul etti.Törene, aralarında 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç’ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Taylan Bilgel, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.