Tecavüze kalkışan kişiyi bıçaklayarak öldürdü 

Olay saat 19.00 sıralarında Kaynaşlıya bağlı Üçköprü Köyünde meydana geldi. Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, Ali M.ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammeti göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Nur Muhammetin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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