Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 61 bin 550 TL nakit para, 70 adet banka dekontu, 16 adet senet, 4 adet not defteri, 1 adet ajanda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 97 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait sızıntı dergisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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