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Tefecilere şafak vakti operasyon

Adana'da tefecilik usulüyle 68 kişiden 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 08:14, 28/05/2021
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Tefecilere şafak vakti operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin TL haksız kazan temin eden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

Adana Emniyet gözaltı operasyon Sağlık