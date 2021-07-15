Teğmen antibiyotik yazmayan doktoru dövdü

Bingöl Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışan ve 49. Komando Tugay Komutanlığı'na geçici görevlendirmeyle giden pratisyen hekim Veysel Ş., Tugay Komutanlığı'nda Teğmen olarak görev yapan ve kendisine muayeneye gelen Mahmut Can. A'ya antibiyotik vermediği gerekçesiyle darp edildiğini, tehdit ve hakaretlere uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

“ANTİBİYOTİK YAZMADIĞIM İÇİN BANA SALDIRMAYA BAŞLADI”

Saldırısına uğradığını iddia ettiği teğmen Mahmut Can A isimli kişinin 13 Temmuz'da muayene olmak için kendisine geldiğini belirten Doktor Veysel Ş., yaşadığı olayı şöyle anlattı:

* 13 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Tugay'da görevli olarak bildiğim Teğmen Mahmut Can A. isimli şahıs benim muayeneme geldi. Şahıs asabi tavırlar içinde bulunuyordu. Ben şahsı muayene ettim gerekli ilaç tedavisini verdim. Daha sonra şahıs bana yüksek bir sesle ‘bunun tedavisi yok mu, antibiyotik yazamaz mısınız?’ dedi. Bende antibiyotik tedavisinin gerekli olmadığını söyledim.

* Daha sonra yüksek bir sesle bağırarak ‘bir antibiyotik yazmak bu kadar mı zor’ şeklinde söylemlerde bulundu. Bende bağırmamasını, benimle alçak sesle konuşmasını, sakin olmasını kendisine söyledim.

* Daha sonra şahıs oturduğu koltuktan üzerime zıplayarak bana saldırmaya başladı. Hatta cerrahi elbisemi ve atletimi çekiştirerek yırttı. Bununla da kalmayıp vücudumun boyun bölgesine, ellerime, kollarıma, kulaklarıma, yüz bölgeme, bel bölgeme, iki bacağıma çıplak elleriyle defalarca vurdu ve tekme attı.

* Bu almış olduğum darbeler sonucu boyun bölgemde kulaklarımın arka kısmında, gözaltlarımda, ellerimde, kollarımda, bacaklarımda ve diz bölgemde kızarıklık, ağrı, şişlik ve çizikler oluştu.

“TEHDİT VE HAKARET ETTİ”

Teğmen rütbeli Mahmut Can. A tarafından küfür ve tehditlere de maruz kaldığını iddia eden Veysel Ş., “Daha sonra revirde bulunan kişilerce şahıs benden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak şahıs yine asabi, agresif, saldırgan tavırlar göstermeye devam etti. Bu esnada bana hitaben “Seni öldüreceğim o.ç” ve şu anda hatırlayamadığım tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulundu. Daha sonra koruma amaçlı Tugay Karargahına gitmek zorunda kaldım. Revirden Tugay Karargahına gittiğime dair kamera kayıtları da mevcuttur. Bu olayda Mahmut Can A. isimli şahsı kesinlikle darp etmedim şahsa fiziki ve müdahalede ya da tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmadım” ifadelerini kullandı.