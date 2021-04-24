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Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tehdit edildiği için sinir krizi geçirdiğini söyleyen genç kız ekipleri harekete geçirdi.

Güncellenme: 22:39, 24/04/2021
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Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 88 Evler Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katından yüksek ses duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin de gelmesi ile apartmana giren ekipler, ihbar edilen daireye giderek S.Y. (16) ile görüştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağlayarak ekiplere durumu anlatan genç kız, çok korktuğunu ve tehdit edildiğini söyledi. Genç kız, sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmek istemesine uzun süre karşı çıktı.

Polis ekiplerinin darp var mı sorusuna, “hiçbir şeyim yok.” diyen S.Y., ikna edilerek ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan genç kız Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren genç kız tedavi altına alındı. İHA

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