Tekirdağ’da 580 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Saray ve Hayrabolu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 580 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretimine yönelik yaptığı çalışmada ilçede 3 ayrı adreste sahte içki bulunduğunu belirledi.

Adreslerde bugün arama yapan polis, toplam 480 litre sahte içki ve içki ve yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda boş şişe ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Aydınevler Mahallesinde oturan A.E.’nin evinde sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bugün evde yapılan aramada 10 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirdi, ev sahibi A.E. gözaltına alındı.

Her iki ilçede ele geçirilen toplam 580 litre sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. DHA