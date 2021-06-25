Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ’da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan iki çocuk hayatını kaybetti.

Güncellenme: 18:23, 25/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Tekirdağ’da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Olay, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla iki çocuk suya kapıldı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada çocuklar, dere içerisinde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. DHA

İlginizi ÇekebilirSahte içkiden zehirlenen kişi: Görme kaybı yaşadım ve konuşamamaya başladımSahte içkiden zehirlenen kişi: Görme kaybı yaşadım ve konuşamamaya başladım