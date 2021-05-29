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Tekirdağ’da şiddetli yağış heyelana neden oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki kara yolunda heyelan meydana geldi.

Güncellenme: 00:19, 29/05/2021
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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle saat 19.30 sıralarında kırsal Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yolda park halinde ve içinde kimsenin bulunmadığı bir otomobil sürüklendi.

Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ ve Şarköy’den bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bölgede başka araç bulunmadığı belirlendi.

Kara yolu ulaşıma kapatılarak, sürüklenen araç ile yola inen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından olası bir başka heyelana karşı kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. DHA

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otomobil Rize Tekirdağ