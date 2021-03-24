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Teknedekiler gördü, hemen emniyeti aradı! Denizde dehşet

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında tamamen çıplak halde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga konuldu.

Güncellenme: 22:21, 24/03/2021
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Teknedekiler gördü, hemen emniyeti aradı! Denizde dehşet

Kemer ilçe merkezinin açığında bulunan Paris 2 batığı civarından saat 15.00 sularında geçmekte olan yabancı bayraklı teknedekilerin denizde erkek cesedi fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gitti.

Denizden alınarak marinada bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen ve üzerinde kıyafet bulunmayan ceset, Kemer Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.

Kontrollerin yapılmasının ardından ceset, gelen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Morgda yapılacak incelemenin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

GEÇEN HAFTA DA CESET BULUNMUŞTU

Kemerde geçen hafta da denizde erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cansız bedenin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’a (33) ait olduğu belirlenmişti. DHA

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