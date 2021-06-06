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Tekstil fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Yangın, saat 05.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle  çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları 7 saatti aştı.

Güncellenme: 12:53, 06/06/2021
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Denizli'de sabah saatlerinde nevresim fabrikasında meydana gelen yangın 6. saatinde itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çabaları devam ediyor.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah 5.30 sıralarında dumanları fark eden fabrika güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Foto: İHA

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanları görenlerde panik oluşturdu. Fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangın aradan geçen 7 saattin ardından halen devam ediyor.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.(İHA)

Denizli Tekstil yangın
Yayınlanma Tarihi:08:13,