Tekstil fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Denizli'de sabah saatlerinde nevresim fabrikasında meydana gelen yangın 6. saatinde itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah 5.30 sıralarında dumanları fark eden fabrika güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanları görenlerde panik oluşturdu. Fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangın aradan geçen 7 saattin ardından halen devam ediyor.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.(İHA)