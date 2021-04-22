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TEM kenarında ceset bulundu

İstanbul Sancaktepe TEM kenarı ağaçlık alanda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp öldürülmüş halde bir kişinin cesedi bulundu. Cinayet şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Güncellenme: 00:03, 22/04/2021
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TEM kenarında ceset bulundu

Samandıra kavşakta TEM Otoyolu’nun kenarında saat 18.30 sıralarında bir kişinin yerde yattığını görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Erdem Parladı olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı. Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı’nın cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.’yi gözaltına aldı. Sedat K., sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

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