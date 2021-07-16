TEM Otoyolu’nda TIR devrildi

TEM Otoyolu Gümüşova Viyadüğü’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Y.'nin kullandığı 41 DZ 004 plakalı Mercedes marka TIR Gümüşova Viyadüğünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklenmeye başladı. Refuj bariyerleri üzerine devrilen TIR nedeniyle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatıldı.

Otoyolda trafik uzun süre tek şeritten verildi.

Devrilen TIR nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu açabilmek için uzun süre uğraştı.

Devrilen TIR’ın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe açıldı.