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TEM’de iki TIR çarpıştı, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Otoyolda makaslayan TIR, İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

Güncellenme: 12:58, 12/03/2021
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TEM’de iki TIR çarpıştı, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan 42 AD 487 plakalı tuz yüklü tır, emniyet şeridine yanaşmak isteyen 33 ABT 430 plakalı koyun yüklü TIR’a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere de çarparak makaslayan 42 AD 487 plakalı TIR İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Bölgede araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken onlarca koyun telef oldu. Ekipler kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)