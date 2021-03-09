TEM’de TIR kazası; trafik kilitlendi

TEM Avcılar Mevkii Ankara istikametinde TIR bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı. (DHA). İlginizi ÇekebilirKaza yapan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6304667}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/temde-tir-kazasi-trafik-kilitlendi-6304667');aip2('newsArticle', {"identifier":6304667,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/temde-tir-kazasi-trafik-kilitlendi-6304667/","headline":"TEM&#8217;de TIR kazasu0131; trafik kilitlendi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["Ankara","ayd\\u0131n","kaza","otomobil","trafik"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/09/iecrop/2-7_16_9_1615295400-880x495.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2021-03-09 16:10:29","dateModified":"2021-03-09 16:10:29","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":699}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/temde-tir-kazasi-trafik-kilitlendi-6304667/');