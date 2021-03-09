Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TEM’de TIR kazası; trafik kilitlendi

TEM Avcılar Mevkii'nde TIR kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Güncellenme: 16:10, 09/03/2021
HaberlerGünün İçinden
TEM’de TIR kazası; trafik kilitlendi

TEM Avcılar Mevkii Ankara istikametinde TIR bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı. (DHA)

İlginizi ÇekebilirKaza yapan otomobil bahçe duvarında asılı kaldıKaza yapan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
Ankara aydın kaza otomobil trafik