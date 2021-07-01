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TEM’de zincirleme kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı

Sakarya TEM Otoyolu’nda 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında TIR'a adeta ok gibi saplanan tankerin sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Güncellenme: 12:10, 01/07/2021
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TEM’de zincirleme kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil tekerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette gelen ve kaza nedeniyle yavaşlayan TIR’a ise, arkasından gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tanker adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi. (İHA)