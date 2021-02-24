Temizlik reyonuna dikkat! Hemen her markanın sahtesini yapmışlar

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Arnavutköy'de bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların sonucunda şüphelilerin imalat ve depo olarak kullandığı 4 adrese operasyon düzenlendi. İmalathane olarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekarelik yapıya giren ekipler, içeride şampuandan, deterjana bir çok ürünün sahtesinin üretildiğini tespit etti.

1 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJ

Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, imalathane ve depolarda yapılan aramalarda 140 bin 945 şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı ve 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak ve deterjan ambalajı ile 3 bin litre etil alkol ele geçirildi. İş yerindeki dolum makinelerine el konuldu.

MARKETLERE SATIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Şebekenin basit formüllerle ürettikleri belirtilen malzemeleri İstanbul ve il dışındaki toplancı ve marketlere sattıkları belirlendi. Ele geçirilen ürünlerden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

17 BİN PARFÜM

Arnavutköy'de operasyon yapan ekipler aynı gün başka bir adrese daha baskın düzenlendi. Bir depoya düzenlenen baskında 17 bin 508 parfüm ele geçirildi. İnternet üzerinden satıldığı belirtilen parfümler arasında, ünlü markaların yeni piyasaya çıkan ürünlerinin sahtesinin de bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen sahte parfümlerin orjinallerinin yaklaşık 600 lira ile 3 bin lira arasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

ÜÇÜ SERBEST

Sahte deterjan operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si ve parfüm deposunda yakalanan bir şüpheli hakkında “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak” ve “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçlarından işlem yapılıp serbest bırakıldıkları öğrenildi. Diğer şüphelinin ise baskın sırasında polislere mukavemet gösterdiği, bu yüzden “Görevli Memura Mukavemet” suçundan adliyeye sevk edildikleri belirtildi.