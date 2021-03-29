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Terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin'de Nevruz Bayramı öncesi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Güncellenme: 17:14, 29/03/2021
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Terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mart’ta merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde Nevruz Bayramı öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA

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