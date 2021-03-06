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Terör örgütü IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Güncellenme: 01:02, 06/03/2021
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Terör örgütü IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüten 4 kişinin Kahramanmaraş’ta oldukları belirlendi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 gün emniyette sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 4 kişi, daha sonra tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA

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