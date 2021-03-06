Terör örgütü IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüten 4 kişinin Kahramanmaraş’ta oldukları belirlendi.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
3 gün emniyette sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 4 kişi, daha sonra tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA