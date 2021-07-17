Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Terör örgütü PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt üyesi, Irak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güncellenme: 23:19, 17/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Terör örgütü PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK’lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri çalışma yürütürken, Ş.Y. isimli terörist, ikna çalışmaları sonucu Irak’ta teslim oldu.

Yapılan açıklamada, teröristin, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi için Şırnak Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınacağı belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim olduİçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu