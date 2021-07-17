Terör örgütü PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK’lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri çalışma yürütürken, Ş.Y. isimli terörist, ikna çalışmaları sonucu Irak’ta teslim oldu.

Yapılan açıklamada, teröristin, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi için Şırnak Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınacağı belirtildi. DHA