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Terör örgütüne katılmak isteyen kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de 1'i PKK/KCK terör örgütüne katılmak isteyen 2 kişinin, Suriye'ye geçiş yaparken yakalandığını duyurdu.

Güncellenme: 18:12, 22/05/2021
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Terör örgütüne katılmak isteyen kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Mardin’de hudut personeli yasa dışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin terör örgütü PKK/KCK’ya katılmak için geçiş yaptığı, diğerinin de terör örgütüne katılacak kişilerin geçişlerini organize ettiği belirlendi.

Açıklamada, “Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi” denildi. DHA

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