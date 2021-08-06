Teröristbaşı Öcalan’ın avukatları hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 8 avukatı hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, avukatların, ‘Önderlik Komitesi’ içerisinde yer aldıkları, Öcalan’ın avukatlığını üstlendikleri ve Öcalan’ın savunmalarını hazırlamak için bir araya geldikleri değerlendirmeleri yapıldı.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Öcalan'ın 8 avukatı hakkında ‘silahı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

“ÖCALAN'IN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİLER”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen iddianamede avukatların terör örgütü PKK'nın sözde ‘Önderlik Komitesi' içerisinde yer aldıkları, İmralı’da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlendikleri ve avukat-müvekkil ilişkisi adı altında Öcalan'nın, örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları veya mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri kaydedildi.

“ÖCALAN'IN SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER”

Avukatların, Abdullah Öcalan'ın savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte, ‘Asrın Hukuk Bürosu' isimli Hukuk Bürosu’nda bir araya geldiklerinin değerlendirildiği iddianamede, bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de belirtildi.

“TUTUKLU ÖRGÜT MENSUPLARINA HUKUKİ DESTEK SAĞLADILAR”

İddianamede, avukatların TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt mensuplarına hukuki yardım sağladıkları, tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordukları, bu derneği de örgütsel amaçla kullandıkları değerlendirildi.

“SÖYLEMLERİYLE TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA ZOR DURUMA SOKMAYA ÇALIŞTILAR”

Avukatların, “Öcalan’a tecrit uygulanıyor”, “Avukatları 300 gündür görüştürülmüyor” gibi söylemleri örgüte ait basın-yayın organlarında yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturduklarının anlatıldığını iddianamede, avukatların bu söylemlerle Türkiye'yi bir tutukluya-mahkuma kötü davranıyor göstererek, uluslararası alanda da zor duruma sokmaya çalıştıkları kaydedildi.

“LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE ÖCALAN'IN DURUMUNU GÖRÜŞTÜ”

İddianamede, sanık avukat Rezan Sarıca'nın Fransız Press Haber Ajansı muhabirlerinden Nicola Agence ile görüşerek Öcalan’ın 4. yargı reformu paketi kapsamında yeniden yargılanması girişimleri ile ilgili bilgiler verdiği belirtilerek, Sarıca'nın, Lüksemburg Büyükelçiliğinden bir şahısla Öcalan’ın durumunu görüştüğü ifade edildi.

“GÖRÜŞMELER AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİSİ KAPSAMINDAYDI”

Avukatların savunmalarının yer aldığı iddianamede, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘Önderlik Komitesi' içerisinde yer almadıkları ve telefon görüşmelerinin avukatlık görevi ile ilgili olduğunu beyan ettikleri kaydedildi.

İmralı’da bulunan örgüt elebaşı Öcalan ile görüşmelerinin de avukat-müvekkil ilişkisi kapsamında olduğunu, Öcalan’ın örgütsel talimatlarını notlar alarak örgütün açık alan yapılanmasına iletme gibi bir durum olmadığını beyan ettikleri ifade edildi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, ‘sözde avukat' olarak değerlendirilen Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren hakkında, ‘terör örgütüne üye olma' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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