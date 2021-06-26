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THY pilotunun ölümüne ilişkin kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

THY'de görevli pilot Kutay Bayraktar'ın ölümüyle ilgili ifadesine başvurulan kız arkadaşı Gamze D.'nin ifadesinde, "Kutay'ın öldüğü haberini polislerden duydum" dediği öğrenildi.

Güncellenme: 17:03, 26/06/2021
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THY pilotunun ölümüne ilişkin kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

32 yaşındaki Pilot Kutay Bayraktar’ın, İstanbul Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak’taki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kutay Bayraktar’ın ölmeden kısa süre önce evinde bulunduğu belirlenen kız arkadaşı Gamze D.’nin ifadesi ortaya çıktı. Gamze D.’nin ifadesinde Bayraktar ile internetten tanıştıklarını söylediği öğrenildi.

“ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI”

Gamze D.’nin olay akşamı Bayraktar’ın evine gidip alkol aldıklarını belirtirken, “Bir süre sonra Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp ‘beni aldatıyorsun’ diyerek şiddet uygulamaya başladı. O sırada Kutay’ın elinden kurtularak bir odaya kendimi kilitlendim. Bir süre geçtikten sonra Kutay Bayraktar odanın kapısını kırarak bir süre daha şiddet uygulamaya devam etti. Daha sonra, Kutay’ın evinden ayrıldım. Kutay’ın öldüğünü sabah polisten öğrendim” dediği kaydedildi. DHA

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