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THY uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini gerçekleştiren TK-2228 sefer sayılı tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Güncellenme: 23:53, 02/04/2021
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THY uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

THY’nin Gaziantep’e gitmek üzere 20.45’de İstanbul Havalimanı’ndan havalanan TC-JRB kuyruk tescilli Airbus-321 tipi tarifeli yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Bunun üzerine hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçen uçağın kokpit ekibi, İstanbul Havalimanı’na acil iniş izni istedi. Uçak yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

Teknik ekibin yaptığı kontrollerin ardından aynı uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep’e gitmek üzere 22.50’de yeniden havalandı. DHA

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