THY’den yangın bölgelerine uçuşlar hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY), orman yangınlarından etkilenen bölgelere varışlı ve çıkışlı uçuşlar için alınan kararı duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelere varışlı ve çıkışlı uçuşlar için ücretsiz değişiklik ve iade hakkıyla ilgili açıklama yaptı.

THY’nin açıklamasında “Ülkemizi derinden üzen orman yangınlarından etkilenen bölgelere varışlı, çıkışlı 29 Temmuz 2021 öncesinde düzenlenmiş, 30 Temmuz – 15 Ağustos tarihlerindeki uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakkında 22 Ağustos 2021’e kadar faydalanabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.