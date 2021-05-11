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Ticari taksiyle çarpışan motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:54, 11/05/2021
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Ticari taksiyle çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Enes K.(26) yönetimindeki 16 Y 5338 plakalı motosiklet, cami sokaktan caddeye çıkan Senayi Ç.(35) yönetimindeki 16 T 5576 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü 10 metre sürüklenerek yaralandı. Motosiklet parçalara ayrıldı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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