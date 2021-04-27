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TİP’ten iktidara çağrı: Faturalar iptal edilsin, kiralar ertelensin

Tam kapanma kararına ilişkin açıklamada bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), iktidara "İş yeri kapanan çalışanlar ücretli izinli sayılsın. Tüm faturalar iptal edilsin. Kredi ve kira borçları ertelensin" çağrılarında bulundu.

Güncellenme: 09:11, 27/04/2021
HaberlerGünün İçinden
TİP’ten iktidara çağrı: Faturalar iptal edilsin, kiralar ertelensin

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakanlar Kurulu toplantısında alınan ‘tam kapanma' kararına ilişkin bir açıklama yayımladı.

“Emekçiler için destek paketi nerede?” diye sorulan açıklamada, “Tam kapanma yalnızca sağlığımızı değil, işimizi aşımızı da ilgilendiriyor. İnatla soruyoruz: işçiler, emekçiler için destek paketi nerede? Pandemiyi de ekonomiyi de yönetemeyen iktidarın halkı açlığa, yoksulluğa mahkum etmesine izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer alırken, talepler ise şu şekilde sıralandı:

Tam kapanma boyunca;

-İş yeri kapanan çalışanlar ücretli izinli sayılsın.

-Tüm faturalar iptal edilsin.

-Kredi ve kira borçları ertelensin.

-Yurttaşlara ekonomik destek sağlansın.

-Yaygın aşılama yapılsın

Bakanlar Kurulu Türkiye