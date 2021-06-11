TIR, park halindeki otomobile çarptı; Bülent ile dedesi öldü

Kaza, dün gece, Konya- Adana yolunun Kazanhüyüğü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep’ten İzmir’e giden Ali Keşan’ın (63) kullandığı 42 AYF 57 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 42 EF 606 ve 01 UR 490 plakalı otomobillere çarptı. Araçlardan biri şarampole, diğeri de refüje savrularak, hurdaya döndü.

Kazada 01 UR 490 plakalı otomobilde bulunan İzzet Öztürk ve torunu Bülent Öztürk, yaşamını yitirdi. Otomobillerin araç alım satımı yapan dede- toruna ait olduğu, araçları yolun sağına park edip, birinin içinde dinlendikleri öğrenildi. Dede ve torununun cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Ali Keşan ise gözaltına alındı. (DHA)