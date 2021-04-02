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TIR’ın gizli bölmesinde milyonluk uyuşturucu çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İran plakalı TIR'da zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:20, 02/04/2021
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TIR’ın gizli bölmesinde milyonluk uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak operasyon düzenledi.

Erbaa ilçesinden geçen D-100 karayolunda durdurulan İran plakalı TIR’da arama yapıldı. Yapılan aramada TIR’ın kupasında bulunan gizli bölmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri 30 paket halinde toplam 6 kilo 38,47 gram esrar maddesi, 5 paket halinde toplam 2 kilo 166,24 gram metamfetamin maddesine el koydu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şahıs ile Van'da yakalanan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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