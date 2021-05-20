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TKP/ML operasyonunda firari isim yakalandı

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik 7 Kalaşnikof ve 1 keskin nişancı tüfeği ele geçirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan firari şüpheli Erzincan’da yakalandı. Ele geçirilen 7 kalaşnikofun İ.T.’nin evinde çıktığı belirtildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:58, 20/05/2021
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TKP/ML operasyonunda firari isim yakalandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada dün önemli bir terör operasyonuna imza atıldı. Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 6 ilçede düzenlenen baskında haklarında yakalama kararı olan 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Operasyonda; 7 AK 47 ( Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silah, 18 AK 47 şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği, bir keskin nişancı dürbünü, 1 keskin nişancı kamuflajı bir de telsiz ele geçirildi.

Olayla ilgili firari olan İ.T.'nin de Erzincan'da yakalandığı belirtildi. Ele geçirilen silahların şüphelinin evinde bulunduğu belirtildi.

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