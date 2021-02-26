TOKİ’nin depremzedeler için yaptığı evlerin banyo ve tuvaletleri su akıtıyor

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının banyo ve tuvaletlerinin su akıttığı görüldü. Deprem konutlarından ev alan Kemal Saygın isimli vatandaş, “Yaptıkları hiçbir şey sağlam değil. Benim evimin banyosundan alttaki komşumun evine su sızıyor. Gelin yapın dediğimizde bize hangisini yapalım diyorlar” dedi.

“TUVALET VE BANYOYU KULLANAMIYORUZ”

Karşıyaka TOKİ Konutları T2-B Blokta kiracı olarak oturan ve ismin verilmesini istemeyen Z.Ç. evlerinin tuvalet ve banyolarında ciddi problemler yaşadıklarını iddia etti. Z.Ç., “TOKİ tarafından inşa edilen 65 metrekare net kullanım alanına sahip konutlardan birinde kiracı olarak ikamet ediyorum. Daha doğrusu etmeye çalışıyorum. Çünkü ev gerçek anlamda çok küçük. Üstüne tuvalet ve banyoyu kullanamıyoruz. Tuvalet kapısı yanlış inşa edildiği için tam olarak açılmıyor. Lavabo kapının arkasına konulmuş bu nedenle tuvalet kapısı açılmıyor. Tuvalet kapısını açtığınızda lavabo kapı arkasında olduğu için kapının sadece 47 santimetreye kadar açılmasına izin veriyor. Allah aşkına 47 santimetre boşluktan bir insan nasıl rahatlıkla geçilebilir? Bir yetkilinin gelip bunun izahını yapmasını istiyorum. Biz yeterli kapı boşluğu olmadığı için her gün jimnastikçiler gibi hareket ederek tuvaleti kullanmaya çalışıyoruz. Tuvaleti kullandığımız zamanlarda ise elimizde bezle bekliyoruz. Çünkü tuvalete döktüğümüz sular salona yayılıyor. Bunun temel sebebi ise mühendislik hatasıdır. Tuvalet taşı ve fayanslar düzgün ve olması gerektiği gibi döşenmemiştir. Suyun salona yayılmaması için kendi imkanlarımız ile önlemler almaya çalışıyoruz. Ancak başarılı olamıyoruz.” diye konuştu.

“BANYODAN AŞAĞI KATA SU SIZDIRIYOR”

Banyolardan alt katta su sızdığını bu nedenle banyo ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıklarını iddia eden Z.Ç. isimli yurttaş sözlerine şöyle devam etti:

“Banyolardan aşağı kata su sızıyor. Üç kez usta çağırıp derz dolgularını yenilemiş olmamıza rağmen alt kata su sızmaya devam ediyor. Banyo yapacağım zaman alt kattaki komşudan izin alıyorum. Görevim gereği günlük banyo yapmak zorundayım ama banyo yapamıyorum. TOKİ yetkililerine banyoların alt kata su sızdırdığını defalarca bildirdik. Yapacağız diyorlar ama gelip hemen yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey ise sadece derz oluyor ancak bu sızma derzlerden kaynaklanmıyor. Banyodaki sular mühendislik hatasından kaynaklanıyor. Yapılan banyo süzgeci giderin çok üstünde yapılmış sıcak suyla birlikte süzgecin etrafı genleşiyor ve alt kata su sızıyor. Bu sorunumuzun kalıcı olarak çözülmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bir insanın en temel ihtiyacı olan banyo ve lavabo ihtiyacımızı karşılarken artık çile çekmek istemiyoruz. TOKİ daha banyosu ve lavabosu bile doğru dürüst kullanılmayan bu evler için çok yüksek fiyatlar talep etmeyi biliyorsa bizim de bu sorunumuzu çözmek zorundadır.”

“YAPTIKLARI HİÇ BİR ŞEY SAĞLAM DEĞİL”

Yağmurlu günlerde apartmana giremediklerini belirten Karşıyaka TOKİ Konutları sakinlerinden Kemal Saygın ise, “TOKİ'nin yaptığı hiçbir şeyin sağlam olmadığını dile getirdi. Saygın, “40 yıldır Karşıyaka'da oturuyorum. Evlerimiz eskiydi belki ama bize sıfır diye verilen bu evlerde karşılaştığımız kadar sorunla karşılaşmadım. Size sıfır ev verdik diyorlar. Allah aşkına böyle sıfır ev mi olur? Bakın apartman girişlerine yağmur oluğu bile koymadılar. Yağmur yağdığında apartmana giremiyoruz. Yağan yağmur apartman girişine boşalıyor. Kapı önü buz tutuyor. Yaptıkları hiç bir şey sağlam değil. Benim evimin banyosundan alttaki komşumun evine su sızıyor. Gelin yapın dediğimizde bize hangisini yapalım diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Derdimizi anlatacak bir yetkili bulamıyoruz. Resmen ortada kalmış durumdayız. Kime gitsek kendisini ilgilendirmediğini söylüyor.” ifadelerini kullandı.

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