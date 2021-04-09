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Toprağa gömülü çantalardan 61 kilo eroin çıktı

Van'da polisin narkotik köpeklerle yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde, toprağa gömülü sırt çantalarında 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. 

Güncellenme: 11:13, 09/04/2021
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Toprağa gömülü çantalardan 61 kilo eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise mahalleye yakın kırsal alanda narkotik köpekler ‘Şila’, ‘Rexo’, ‘Bozo’ ve ‘Magnum’ ile arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine arazi kazıldı. Bölgede, 5 sırt çantası içinde 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)