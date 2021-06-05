Toprağa gömülü çorap içinde 1 kilo eroin ele geçirildi

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Doğuş Sokak’ta oturan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan aile fertlerinin, evin yakınındaki boş arazide kazı yaptığı belirlenince operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede toprağa gömülü çorap içerisinde 1 kilo eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili takip edilen evde oturan 7 kişi ile bu eve uyuşturucu almak için gelen 2 kişi gözaltına alındı. Toplam 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.