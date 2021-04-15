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Toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşımayanlar, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

Güncellenme: 17:06, 15/04/2021
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Toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalına, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

‘Eren-11 Şehit J.Er Hüseyin Uslu 2021-24’ adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette 3 el bombası, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, sinyal tarayıcı,  palaska, 4 kütüklük, şemsiye, gömlek, 2 met ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. DHA

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