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Toprağa gömülü olarak bulunmuştu! Katili şoke etti

Kayseri'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen ve boş arazide gömülü cesedine ulaşılan Emrah Balkaş'ın (29) uyuşturucu alışverişi nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güncellenme: 21:51, 01/04/2021
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Toprağa gömülü olarak bulunmuştu! Katili şoke etti

Olay, 3 gün önce Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Balkaş ve arkadaşı Eyüp Y. arasında iddiaya göre, uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıktı.

BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp Y., belinden çıkardığı tabancayla Emrah Balkaş’a ateş etti. 8 yerinden vurulan Balkaş olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüp Y., Balkaş’ın cansız bedenini boş bir araziye gömdü.

İHBAR EDİLDİ

Emrah Balkaş’tan haber alamayan yakınları dün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp bildiriminde bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş’ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü.

Balkaş’ın Abdulbaki Mahallesi’ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Balkaş’ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Cinayetin faili Eyüp Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balkaş’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Emrah Balkaş, yarın toprağa verilecek. DHA

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