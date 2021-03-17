Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü

Olay, Mevlana Mahallesinde bulunan bir lise inşaatında yaşandı. Kanalizasyon hattı için çukurda çalışma yapan inşaat işçisi Reşat Adayı göremeyen mesai arkadaşları, kanalizasyon bölümüne gitti.

Adayın kısa süre önce kazı yaptığı alanın toprak ile kapandığını gören arkadaşları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, toprak kaymasının olduğu yerde çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Aday’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Reşat Adayın cansız bedeni Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alır almaz inşaat alanına gelen ve sinir krizi geçiren Reşat Adayın yakınlarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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