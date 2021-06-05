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Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ta bahçe ve parkın alt yapı çalışmaları sırasında kayan toprak yığını altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:11, 05/06/2021
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Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu bölgesindeki park inşaatı alanında meydana geldi. Mehmet Bütün (52), parkın alt yapı çalışmasında beton boruları yerleştirirken bir anda kayan toprak yığınının altında kaldı.

Çevredekilerin kurtarma çabaları yanıt vermeyince olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ile beraber sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu Bütün'ün toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Çıkarılan cenaze otopsi için tıp fakültesi morguna kaldırılırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan diğer işçiler ise, hayatını kaybeden Mehmet Bürün için gözyaşları döktü. İHA

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