Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı 836’ya ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı il bazlı corona virüsü haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısına göre, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon’da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor.

Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor.

Öte yandan, Trabzon Valiliği tarafından vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı. DHA