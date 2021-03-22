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Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı 836’ya ulaştı

Trabzon'da corona virüsü vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836'ya yükseldi.

Güncellenme: 20:36, 22/03/2021
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Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı 836’ya ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı il bazlı corona virüsü haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısına göre, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon’da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor.

Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor.

Öte yandan, Trabzon Valiliği tarafından vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı. DHA

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