Trafik kavgasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında ilerleyen ticari araç sürücüsü motosikletli kuryeyi sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü.