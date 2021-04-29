Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trafik kavgasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu

İstanbul Çekmeköy’de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

Güncellenme: 13:06, 29/04/2021
HaberlerGünün İçinden

Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında ilerleyen ticari araç sürücüsü motosikletli kuryeyi sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi.

İhbar üzerine olay yerine  gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü.

Çekmeköy istanbul kavga Polis trafik
Yayınlanma Tarihi:12:30,