Trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu

İstanbul Esenyurt’ta iki aile arasında yaşanan trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu. Kendi aralarında tutanak tuttuktan sonra fiyatta anlaşamayan kişiler daha sonra kıraathanede buluşup kavga etti. Silahların çekildiği olayda 3 kişi vurularak bir kişi ise bıçaklanarak yaralandı. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Esenyurt Yenikent mahallesinde, uzaktan akraba olan iki aile geçmiş zamanda meydana gelen trafik kazası sonucu uzlaşamadı. Bir tarafın fazla para istediğini savunan aileler dün 22:00 sıralarında bir kıraathanede konuşmak için buluştular.

SİLAHLARI ÇEKİP RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Para konusunda anlaşamayan aileler arasında önce sözlü tartışma meydana geldi. Bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan olayda Bilal İ. isimli şahıs yanında getirdiği silahı ateşleyerek rastgele sıkmaya başladı.

Olayda taraflardan Kemal Ç., Kadir Ç. , Bilal İ. ve konu ile ilgisi olmayan yoldan geçen Abdülselam K. silah ile yaralandığı tespit edildi. Yaşanan silahlı kavga sonucu vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırırken, olaya karışan şahıslar tespit edilerek yakalama çalışması başlatıldı. Konuya dahil olduğu belirtilen 8 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor. (İHA)



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