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Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma

Antalya'da ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, kucağında çocuk bulunan, taraflardan birinin yakını olan kadının araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Güncellenme: 18:12, 28/06/2021
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Olay, dün akşam saatlerinde D-400 kara yolu TEDAŞ kavşağında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonet sürücüsü eline balta, otomobil sürücüsü ise döner bıçağı aldı. Bu sırada kucağında bebek olan kadın, yakını olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

Kadın, genci sakinleştirirken elini yüzüne götürüp feryat ettikten sonra otomobil sürücüsüne dönerek bir şeyler söylemeye başladı.

Bir süre sonra iki sürücü araçlarına binerek yollarına devam etti. DHA

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