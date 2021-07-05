Trafikte muhabiri feci şekilde dövenler yakalandı

Olay, Kağıthane Nurtepe'de 1 Temmuz’da meydana geldi. İddiaya göre, AA Ekonomi Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, saat 15.30 sıralarında aracıyla seyir halindeyken, motosikletli 2 kişi otomobilin aynasına çarptı. Aynası kırılan Biçeroğlu aracından inince de, motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

ÇENESİ KIRILDI

Aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan Ekrem Biçeroğlu’nun çenesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ekimoz oluştuğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelilerin motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu ve silah kanununa muhalefet suçundan kaydı olan Doğukan S. (22) ve 4 suç kaydı olan Ufuk A. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Hakkında “Kasten Yaralama” suçundan işlem yapılan şüpheliler, adliye sevk edildi. Biçeroğlu’nun darp raporunda çenesinin kırıldığı ve olayın basit yaralama olmadığını tespit eden savcılık, şüphelileri tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.