Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada İbrahim Halil Yiğitbay (34) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 13:26, 25/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında trafik ışıklarında 2 otomobilde bulunan 15 kişilik grup ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yiğitbay, yanındaki akrabaları İbrahim Halil ve Nihat Yiğitbay (28) arasında yol verme nedeniyle tartıştı.

Buradan 200 metre ilerideki ışıklara gelindiğinde 10 kişilik motosikletli grup ve otomobillerdekiler, Yiğitbay’ın kullandığı aracın önünü kesti. Buradaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İbrahim Halil Yiğitbay, diğer gruptan bir kişi tarafından kalbinden ve boynundan bıçaklanırken, Nihat Yiğitbay ise aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan İbrahim Halil Yiğitbay doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nihat Yiğitbay’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

15 YARALI

Polisin yaptığı çalışmayla olaya karıştığı tespit edilen 15 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2’si hafif yaralı, 7’si ise çocuk yaşta olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü. (DHA)

İlginizi ÇekebilirAntalya'da trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralıAntalya'da trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya Çocuk kavga Polis Sağlık trafik
Yayınlanma Tarihi:13:15,