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Traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktör ile ağaç arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:20, 22/04/2021
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Traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam 19.00 sularında Muhacirovası mevkiindeki bahçesinde traktör ile çalışma yapan Ziya Kan (48), kayısı ağacının dalı ile traktör arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Kan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ziya Kan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İHA

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