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Traktör yine can aldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazisinde traktörüyle arpa slajı biçen çiftçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 00:16, 11/05/2021
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Traktör yine can aldı

Kaza, saat 20.15 sıralarında Selendi’ye bağlı kırsal Mıdıklı Mahallesi İnceler mevkiinde meydana geldi.

Çiftçi Hidayet Akkuzu (55), arkasında tambur tabir edilen tarım aletinin takılı olduğu 45 U 3635 plakalı traktörüyle arazisinde arpa slajı biçerken bir anda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrilen traktörün altında kalan Akkuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Akkuzu’nun naaşı Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada ölen Hidayet Akkuzu’nun 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İHA

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