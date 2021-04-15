Traktörle su kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Arzu Oruç sabah erken saatlerinde kullandığı otomobili ile evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki tarlasına gitti. Arzu Oruç, daha sonra otomobilin park ederek yol kenarındaki traktörünü tarlasını sürmek için kullanmaya başladı. Bir süre sonra yakınlarının aradığı 39 yaşındaki kadın telefonlarına yanıt vermeyince olay yerine gelen yakınları otomobili buldu, ancak traktörü göremedi.

DEVRİLİNCE ALTINDA KALDI

112 acil servisinden yardım istenmesi üzerinde olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri çevrede yaptıkları aramada traktörün tarlanın yanındaki su kanalına düşerek ters döndüğünü gördü. Ters dönen traktör, iş makinası ile kanaldan çıkarılırken dalgıçlar yaptıkları aramada Arzu Oruç'un cansız bedenine ulaştı. Kadının devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.